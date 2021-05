Diogo Jota não vai defrontar o West Bromwich, este domingo, devido a um problema num pé, de acordo com nota oficial divulgada pelo Liverpool.



Segundo o clube inglês, que não explica qual o pé afetado, o avançado contraiu a lesão durante o embate com o Manchester United.



«Não há coisas boas sem coisas más. Vencemos o Manchester United mas o Diogo arranjou um problema no osso. Nada de muito sério, mas suficientemente sério para terminar a época. É isto», explicou Jurgen Klopp, à Sky Sports, antes do jogo.



Sadio Mané ocupa a vaga no ataque dos «reds».



Diogo Jota, recorde-se, é uma das opções de Fernando Santos para o Euro 2020. O primeiro jogo de Portugal na prova é a 15 de junho, frente à Hungria, em Budapeste.