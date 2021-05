Diogo Jota está no banco de suplentes do Liverpool para o encontro deste domingo com o Crystal Palace.

Recorde-se que, depois de ter anunciado que Diogo Jota não voltaria a jogar pelo Liverpool esta época devido a lesão, Jurgen Klopp voltou a falar sobre o jogador português e disse que a lesão não era tão grave como parecia inicialmente.

«Há uma pequenina, pequenina hipótese de ele jogar no fim-de-semana, mas depende de como ele melhorar, temos de ver isso», tinha dito o técnico dos Reds na semana passada.

O avançado, que integra a lista de convocados de Fernando Santos para o Europeu, começa assim o encontro no banco.