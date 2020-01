Um dos jogadores mais utilizados esta temporada no Tottenham, Lucas Moura deixou elogios a José Mourinho, técnico dos spurs.

Em entrevista ao Globoesporte, o internacional brasileiro mostrou-se agradado com a frontalidade do treinador português.

LEIA MAIS: tudo sobre o futebol internacional.

«Ele [Mourinho] é uma pessoa que analisa muito taticamente o adversário e que gosta muito de trabalhar taticamente a nossa equipa. Gosta muito do trabalho em equipa, uma equipa bem compacta, que faz as movimentações desenhadas, todos juntos. Dá essa liberdade para jogarmos, para nos divertirmos em campo e colocarmos as nossas características em prática», começou por dizer.

«Ele é muito sincero, joga muito aberto connosco. Quando jogamos mal ele diz-nos na nossa cara. Quando jogamos bem, tem de elogiar também. Este início está a ser muito positivo com ele. (…) É uma pessoa muito aberta, muito sincera», acrescentou.