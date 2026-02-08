Luís Campos está determinado em ajudar o Paris Saint-Germain a conquistar uma segunda Liga dos Campeões, depois do sucesso na temporada passada, e assume que clube francês deverá ser o último projeto que vai liderar, como diretor-desportivo, da sua carreira, depois de, no ano passado, ter renovado o seu contrato até 2030, altura em que já terá 66 anos.

«Sabemos que será muito difícil repetir o que aconteceu na temporada passada, mas ficaria muito triste se não proporcionarmos as ferramentas para tentar. Gostaria de conquistar pelo menos mais um título da Liga dos Campeões com o PSG», destacou o dirigente português numa longa entrevista à TF1.

O diretor-desportivo prolongou o seu contrato com o PSG até 2030 e diz mesmo que este deverá ser o último projeto que vai liderar, depois de uma longa carreira com passagens pelo Real Madrid, ainda como observador, Monaco, Lille, Celta de Vigo e Galatasaray.

«Em 2030, no final do meu contrato, terei 66 anos. Penso que o PSG será o meu último projeto no futebol. A minha saúde, a minha energia e o prazer que sinto diariamente ditarão o momento em que será tempo de parar. Hoje, conservo a mesma força e o mesmo desejo. Mas se me aperceber que já não consigo, serei o primeiro a dizer: “Já não tenho gasolina, está na hora de pôr o carro na garagem”», destacou.

Uma carreira com vários motivos de orgulho, mas Luís Campos destaca o facto de ter trabalhado de forma próxima com os melhores jogadores da última década. «Quando terminar, poderei dizer ao meu neto que fui o único no mundo a ter trabalhado com Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e os futuros campeões que se revelarão», destacou ainda.