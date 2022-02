O futebol brasileiro prepara-se para receber mais um treinador português: Luís Castro está em negociações avançadas com o Corinthians.

Luís Castro conversou também com o Botafogo, agora liderado por John Textor (o empresário que negociou a compra de ações do Benfica), mas nos últimos dias ganhou força a possibilidade de assumir o comando do «Timão».

A negociação entre Luís Castro e o Corinthians está bem encaminhada, ainda que seja preciso tratar também da desvinculação com o Al Duhail, do Qatar. O técnico português tem uma cláusula de rescisão de 1,2 milhões de euros.

Tudo indica que Luís Castro será o sucessor de Sylvinho no emblema de São Paulo, com um contrato válido por dois anos.