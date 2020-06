O Shakhtar Donetsk, do treinador português Luís Castro, venceu o Kolos Kovalivka por 1-0 e ficou a dois pontos do título, cumprida a quarta jornada dos ‘play-offs' de apuramento de campeão.

O único golo do jogo foi marcado por Junior Moraes, após passe de Marlos, aos 48 minutos.

Com este triunfo, a equipa do técnico luso passa a somar 68 pontos, mais 16 do que o Dínamo Kiev, quando há 18 pontos em disputa.

Recorde-se que Luís Castro, que sucedeu no início da época a Paulo Fonseca e procura o primeiro título de campeão.