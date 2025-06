Luis Enrique elogiou o Botafogo, do português Renato Paiva, depois de derrotar por 1-0 o Paris Saint-Germain. «Foi a equipa que defendeu melhor contra nós esta temporada, foi difícil a cada momento criar oportunidade de golo», afirmou o técnico espanhol depois do encontro do Mundial de Clubes.

O jogo da segunda jornada do Grupo C colocou frente a frente o campeão europeu e o campeão sul-americano. À partida, o PSG saía como favorito, mas em campo isso não se verificou. Apesar de ter mais posse de bola, foi a equipa de Renato Paiva a adiantar-se no marcador.

Luis Enrique afirmou na conferência de imprensa: «Nós sabíamos que seria uma partida dura, eles defenderam muito bem. Tivemos algumas oportunidades de marcar golo, mas foi um jogo difícil. Nós conhecemos as dificuldades desta competição.»

Após a segunda jornada o Botafogo lidera o Grupo C, com seis pontos, seguido do PSG e do Atlético com três, e o Seatle Sounders com 0 pontos. Na próxima, e última, jornada o Botafogo enfrenta o Atlético de Madrid, e o PSG joga contra o Seatle Sounders, para decidir quem são os dois apurados, do Grupo C, para os oitavos de final do Mundial de Clubes.