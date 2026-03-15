Ainda sem poder contar com o lesionado Afonso Moreira, o Lyon de Paulo Fonseca não foi além de um empate sem golos fora de casa com o Le Havre e perdeu terreno para o Marselha na luta pelo último lugar do pódio da Liga francesa.

Num jogo em que teve mais posse de bola, mas em que escassearam ocasiões soberanas de golo de parte da parte, o conjunto de Paulo Fonseca (que viu um cartão amarelo na segunda parte por protestos) até esteve mais de meia-hora em superioridade numérica (Zagadou deixou os anfitriões reduzidos a dez a partir dos 57m), mas não conseguiu desbloquear o resultado.

Com este empate, o Lyon perde terreno para o Marselha (3.º), que venceu na sexta-feira e tem agora mais dois pontos do que a equipa de Fonseca, que não vence qualquer jogo oficial desde 15 de fevereiro.

Também neste domingo, o Estrasburgo, sem o lesionado Diego Moreira e com Rafael Luís no banco, empatou também sem golos na receção ao Paris FC, enquanto o Toulouse foi a casa do «lanterna vermelha» Metz impor-se por 4-3: o golo da vitória forasteira foi marcado aos 90+9m.