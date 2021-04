Pedro Neto ficou a saber nesta segunda-feira que a época para ele terminou devido a uma lesão no joelho e que vai, por isso, falhar a fase final do Europeu, no qual contava estar, tendo em conta as últimas presenças na equipa de Fernando Santos.

O jogador internacional português deixou o relvado no jogo com Fulham em dificuldades e soube-se agora, terá de ser operado.

Nas redes sociais, o atleta do Wolverhampton deixou, porém, uma garantia: esta será mais apenas mais uma barreira para ele ultrapassar e voltar mais forte.

«Mais um obstáculo que aparece e que vou ultrapassar como fiz com todos os outros. Serão meses difíceis longe do sítio onde mais gosto de estar, mas vou recuperar da melhor maneira para voltar mais forte que nunca isso é garantido. Obrigado a todos pelas mensagens», escreveu.

