O Manchester United confirmou a convocatória para um estágio realizado esta semana em Dublin, na Irlanda. Os 'Red Devils' marcaram uma estadia de quatro dias por iniciativa do treinador Michael Carrick, antes dos sete jogos que ainda faltam disputar na Premier League.

O objetivo é «consolidar a terceira posição e garantir a qualificação para a Liga dos Campeões da UEFA da próxima época», escrevem os responsáveis do clube no sítio oficial.

A grande novidade é a ausência do lateral português Diogo Dalot e do guarda-redes Tom Heaton, ambos por «doença», sem especificar qual. Patrick Dorgu integra o grupo apesar de continuar em reabilitação de lesão.

Convocados:

Guarda-redes: Altay Bayindir, Senne Lammens, Dermot Mee, Fred Heath.

Defesas: Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Patrick Chinazaekpere Dorgu, Leny Yoro, Luke Shaw, Ayden Heaven, Yuel Helafu.

Médios: Mason Mount, Bruno Fernandes, Casemiro, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Jim Thwaites.

Avançados: Matheus Cunha, Joshua Zirkzee, Amad, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Victor Musa.