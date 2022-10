Cristiano Ronaldo voltou a treinar às ordens de Erik Ten Hag, treinador do Man Utd, depois da polémica no final do jogo com o Tottenham.

O português foi integrado na sessão que decorreu esta terça-feira em Carringhton, de preparação para o jogo com o Sheriff, da Liga Europa, já depois de ter ficado de fora da lista de convocados para o jogo com o Chelsea.

Recorde-se que Ronaldo foi afastado da equipa depois da polémica reação no jogo com o Tottenham, em que o internacional português, segundo revelou depois Ten Hag, terá recusado entrar em jogo, tendo mesmo abandonado o campo, em direção aos balneários, ainda com a partida a decorrer.