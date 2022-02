Cristiano Ronaldo até voltou aos golos na vitória do Manchester United sobre o Brighton (2-0), mas Jamie Carragher continua a dizer que o regresso do português fez mal aos "red devils".

«A contribuição inestimável do Cristiano Ronaldo para a vitória do Man Utd sobre o Brighton foi outro lembrete do seu apetite incomparável pelos golos. Mas isso não altera esta realidade: o United cometeu um erro ao contratar Cristiano Ronaldo de volta, no verão, e será um erro ainda maior mantê-lo na próxima época», defende o antigo capitão do Liverpool em artigo de opinião assinado no «The Telegraph».

«Tendo em conta o custo de ter Ronaldo, não é um investimento inteligente. Deixem-me repetir: estou a falar desta fase da sua carreira, e não a olhar de forma crítica para tudo aquilo que conquistou. Como posso eu, ou alguém, criticar alguém que ganhou cinco títulos europeus e marcou mais de 800 golos? Mas se contratas o Cristiano agra, é um recrutamento de curto-prazo, para obter resultado imediatos», acrescentou Carragher.

O antigo jogador defende que «não é normal existir ruído quando o treinador deixa de fora alguém com 37 anos».

«Nenhum jogador pode estar acima do clube. E ninguém sabia mais disso do que Sir Alex Ferguson, que em 2006 vendeu um dos maiores goleadores da Premier League, Ruud van Nistelrooy, por sentir que a "fome de golos" do jogador estava a inibir a evolução de colegas mais jovens. Se este regresso do Cristiano for limitado a uma época, então deixá-lo ir vai resolver mais problemas do que criará», conclui.