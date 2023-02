O Manchester United venceu o Leicester por 3-0, em jogo da 24.ª jornada da Premier League, e aproximou-se do rival Manchester City, que na véspera empatou em Nottingham.

Com Diogo Dalot e Bruno Fernandes no onze, os «red devils» começaram a construir o triunfo ao minuto 25, com um golo de Rashford, lançado pela trivela de Bruno Fernandes, precisamente.

Rashford aumentou a vantagem ao minuto 56, após excelente abertura de Fred, num lance inicialmente invalidado por fora de jogo, mas depois validado pelo VAR.

Já podemos dizer que o Rashford é o jogador em melhor forma, neste momento? 🤔



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @ManUtd 2 x 0 @LCFC#PremierELEVEN pic.twitter.com/eV5MqA5uhH — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 19, 2023

Jadon Sancho, que entrou ao intervalo, fechou as contas ao minuto 61, com nova assistência de Bruno Fernandes.

Com este resultado o Man Utd passa a somar 49 pontos, a três do Man City e a cinco do líder Arsenal, que tem um jogo a menos.