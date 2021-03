O Manchester United pondera proibir Bruno Fernandes de integrar o próximo estágio da seleção portuguesa, que incluirá os jogos com Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo. Em causa as restrições impostas às viagens pelo governo britânico, que podem condicionar a disponibilidade dos jogadores internacionais no regresso.

Isso mesmo foi assumido pelo treinador dos «red devils», Ole Gunnar Solksjaer, após o jogo com o Crystal Palace.

«Ainda não nos sentámos para tomar uma decisão sobre isso, mas não faz sentido perder o jogador para dez dias de isolamento quando somos nós que pagamos os ordenados. Pelo que percebi, é possível impedirmos que o jogador vá. A FIFA deu essa possibilidade, por isso será difícil deixar jogar em países da lista vermelha. Quero o Bruno disponível para o jogo com o Brighton, esperamos continuar na Liga Europa e ter outro jogo a seguir, e depois o Tottenham», referiu Solskjaer.

Portugal está na tal "red list", a lista vermelha das restrições do governo britânico para viagens, mas esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol anunciou que o jogo com o Azerbaijão, o primeiro da jornada tripla de apuramento para o Mundial, seria disputado no estádio da Juventus, em Turim (Itália), a 24 de março. Três dias depois a Seleção joga na Sérvia, e no dia 30 no Luxemburgo.

A alteração do palco do primeiro jogo altera a situação, até porque existe um regime de exceção para atletas profissionais, mas os compromissos das seleções nacionais estão a causar apreensão na Liga inglesa, por causa do cenário de eventual indisponibilidade dos jogadores no período seguinte, casos sejam obrigados a cumprir um isolamento de dez dias.

O treinador do Liverpool, que também tem um português no plantel, no caso Diogo Jota, também falou sobre o assunto esta quarta-feira.

«Penso que toda a gente concordará que não podemos deixar que os jogadores vão jogar pelas seleções e, ao voltar, cumpram dez dias de isolamento num hotel. Não podemos permitir isso», referiu Jurgen Klopp.