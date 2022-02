Paul Scholes deixou críticas à postura dos jogadores do Manchester United, após o empate caseiro com o Southampton, e destacou uma questão tática que envolve Bruno Fernandes.

«Penso que o Bruno Fernandes pode ser um problema. Embora seja um rapaz tão talentoso, que marcou muitos golos e fez muitas assistências quando chegou, ele está em todo o lado. Do ponto de vista defensivo, é difícil organizar a equipa quando não sabes como começar. Primeiro tens o Cristiano Ronaldo e depois tens o Bruno Fernandes. Como podes preparar armadilhas à equipa adversária se não sabes onde vão estar os teus jogadores», comentou o antigo jogador dos "red devils", na BT Sport.

«O Pogba tem tendência para vaguar. O Bruno anda a lateral esquerdo ou a lateral direito, às vezes. No final deste jogo esteve cinco minutos a jogar atrás do Dalot! Por vezes o McTominay fica sozinho no meio-campo, outras vezes é o Pogba. Não sei onde está a jogar o Bruno Fernandes. Ele está em todo o lado», acrescentou Scholes.

O agora comentador televisivo defendeu ainda que os jogadores do Manchester United «não querem fazer o lado feio do jogo».

«Fica claro, ao ver os jogos, que não querem dar o litro pela equipa, o que é incrível. Penso que não trabalham o suficiente para impedir a outra equipa de jogar», completou.