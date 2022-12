No regresso à competição, agora sem Cristiano Ronaldo no plantel, o Manchester United venceu o Burnley por 2-0 e avançou para os quartos de final da Taça da Liga de Inglaterra.

Com Bruno Fernandes a capitão, os «red devils» adiantaram-se no marcador ao minuto 27: o português serviu Wan-Bissaka no lado direito da área, e este tocou para a conclusão de Eriksen, à boca da baliza.

Marcus Rashford sentenciou o encontro ao minuto 57, com um golo resultante de uma excelente iniciativa individual, após recuperação de bola de McTominay, ainda no meio-campo defensivo.