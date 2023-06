Bernardo Silva passa a contar com treze troféus conquistados ao serviço do Manchester City, enquanto Rúben Dias soma agora cinco, depois da equipa de Pep Guardiola ter conquistado, este sábado, a Taça de Inglaterra com uma vitória sobre o vizinho United por 2-1.

Bernardo Silva, que está no City desde 2017/18, conquistou a sua segunda Taça de Inglaterra, depois da primeira em 2018/19, às quais junta cinco campeonatos, quatro Taças da Liga e ainda duas Supertaças (Comunity Shield), num total de treze troféus vestido de azul.

Rúben Dias chegou mais tarde, apenas em 2020/21, mas também já conta três campeonatos, uma Taça da Liga e, agora, uma Taça de Inglaterra, num total de cinco títulos na equipa de Pep Guardiola.