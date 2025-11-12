Made In
Manuel Tulipa é eleito o treinador do mês na Arménia
Técnico ainda não perdeu para o campeonato
Manuel Tulipa foi considerado o treinador do mês de outubro na Arménia.
O treinador do Ararat Arménia foi distinguido num mês no qual venceu todos os jogos (três) que realizou.
O Ararat Arménia, duas vezes campeão nacional, é nesta altura segundo classificado no campeonato a um ponto do líder Alashkert, mas com menos um jogo realizado.
A equipa orientada pelo técnico luso é a única que ainda não perdeu no principal escalão do futebol arménio.
