Manuel Tulipa foi considerado o treinador do mês de outubro na Arménia.

O treinador do Ararat Arménia foi distinguido num mês no qual venceu todos os jogos (três) que realizou.

O Ararat Arménia, duas vezes campeão nacional, é nesta altura segundo classificado no campeonato a um ponto do líder Alashkert, mas com menos um jogo realizado.

A equipa orientada pelo técnico luso é a única que ainda não perdeu no principal escalão do futebol arménio.