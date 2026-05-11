Marcelino García Toral, treinador do Villarreal, manifestou-se rendido a Renato Veiga, depois da exibição do internacional português no empate diante do Maiorca (1-1), destacando que o central tem apenas 22 anos e dá sempre boa resposta diante de adversários de grau de dificuldade elevado.

«Parece-me que é um muito bom jogador. Teve duelos com um avançado que, a seguir a Mbappé, é o melhor goleador da La Liga. O Renato esteve muito bem. Tem um grande presente e um grande futuro. Tem 22 anos, a idade de maior rendimento ainda está por chegar», destacou o treinador em conferência de imprensa.

As palavras de Marcelino García Toral têm reflexo nos números do central português na corrente temporada: Renato Veiga é o jogador do Villarreal com mais minutos somados na equipa, com um total de 41 jogos em todas as competições.

A rápida adaptação e a consistência demonstrada na liga espanhola têm-lhe garantido a titularidade de forma regular numa das ligas mais exigentes da Europa e, por arrasto, o central é forte candidato a integrar a lista final do selecionador Roberto Martínez para o Mundial 2026.