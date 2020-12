Marco Paixão marcou na vitória do Altay por 3-1 sobre o Umraniyespor, em jogo da 15.ª jornada da II Liga turca.

O avançado português apontou o segundo golo da equipa de Izmir na conversão de uma grande penalidade, ajudando assim o Altay a ascender ao primeiro lugar da competição.

Marco Paixão é o melhor marcador da II Liga turca com 12 golos. Recorde-se que o Altay está arredado do principal escalão do país há quase 20 anos.