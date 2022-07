Marco Silva, treinador do Fulham, regressa este domingo ao Estoril (18h00), clube onde começou a carreira de treinador, para mais um teste de pré-temporada. Na antevisão do jogo, o treinador português recordou precisamente o seu início de carreira e recordou que conseguiu um feito que ainda ninguém conseguiu repetir.

Em declarações às plataformas do clube londrino, Marco Silva começa por explicar a escolha do Estoril, «por ser perto do aeroporto», e recordar como começou a carreira na Amoreira. «O clube sabia qual era o meu desejo para o futuro depois de me retirar [como jogador]. Inicialmente, ofereceram-me um lugar como treinador adjunto. No entanto, houve várias mudanças no clube e acabei por ficar como diretor desportivo durante seis meses. No final deste período, surgiu espaço no banco de suplentes e convidaram-me para treinador principal», começa por contar.

O início no Estoril não foi fácil, mas Marco Silva acabou por marcar pontos que foram determinantes na sua carreira. «O clube estava numa fase difícil. No início da época, em setembro, estávamos no fundo da classificação, mas tudo mudou rapidamente. Tínhamos muita qualidade na equipa e tudo começou a correr quase na perfeição. Fomos campeões e subimos de divisão, mas em setembro ninguém acreditava que fosse possível», lembra.

Depois dessa primeira época, Marco Silva fez história no Estoril. «A primeira época foi incrível, mas as outras duas também. Alcançámos um quarto e um quinto lugares e conseguimos a qualificação europeia por duas vezes consecutivas. Um feito que ninguém conseguiu repetir em Portugal. O Estoril é um clube especial, com pessoas muitos especiais. Espero uma boa receção, tenho uma relação fantástica com toda a gente», acrescentou.

Quanto ao jogo deste domingo, o último do estágio do Fulham em Portugal, Marco Silva espera «um bom teste» e encontrar «uma equipa bem organizada» que «vai colocar problemas» à sua equipa.