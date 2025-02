Enzo Maresca insistiu que o Chelsea não vai sentir a falta de João Félix, apesar de ter visto a sua equipa ser eliminada da Taça de Inglaterra com uma derrota em Brighton.

Na reação ao desaire, por 2-1, diante do Brighton, o técnico espanhol foi questionado se a equipa sente falta de João Félix após a saída do português por empréstimo.

«Não temos saudades do João. O João está feliz lá [no Milan] e nós estamos felizes por ele estar feliz lá. Tivemos duas lesões de avançados no último dia de mercado, é algo difícil de imaginar. O Nico [Jackson] pode voltar muito em breve», disse.

«Por vezes, penso que é preciso jogar alguns jogos sem alguns jogadores para perceber a sua importância. Fora da bola, a pressão dele [Jackson] é sempre muito boa e, com a bola, é sempre uma ameaça», completou o técnico.

João Félix foi comprado pelos «blues» no verão, ao Atlético de Madrid, tendo o avançado assinado um contrato de sete anos. Apesar disso, teve dificuldades em cimentar um lugar no onze titular de Enzo Maresca e foi emprestado ao Milan no último dia da janela de transferências de janeiro.

Na sua estreia, marcou um golo na vitória sobre a Roma na Taça de Itália e foi titular no triunfo de sábado sobre o Empoli, desta vez sem marcar.