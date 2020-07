Ao segundo jogo, a primeira vitória para Mário Silva. O Almería bateu o Sporting de Gijón, em casa, por 1-0, num encontro da 37.ª jornada da segunda Liga espanhola.



O conjunto do técnico português chegou ao triunfo em cima do apito final graças a um golo de De La Hoz.



Com este triunfo, o Almería conservou o terceiro lugar, chegando aos 60 pontos. Está a um do segundo lugar, ocupado pelo Saragoça que ainda não jogou nesta ronda.