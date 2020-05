Depois de Villas-Boas ter ficado desagradado com a saída de Zubizarreta e de ter aberto a porta à saída do Marselha, o clube decidiu oferecer-lhe a renovação de contrato.



Numa nota publicada no seu site oficial, o emblema francês especificou os detalhes da proposta feita ao treinador de 42 anos.



«Na última segunda-feira, o clube enviou a André Villas-Boas uma proposta de renovação de contrato por mais dois anos (até 2023) e com mais um ano de opção caso o Marselha se qualifique para a Liga dos Campeões», pode ler-se no site oficial dos marselheses.



O Marselha recorda ainda que apenas três treinadores nos últimos vinte anos receberam uma proposta para renovar por quatro anos: Didier Deschamps, Rudi Garcia e agora Villas-Boas.



O atual vínculo do técnico, recorde-se, é válido até 2021.