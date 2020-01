O Marselha de André Villas-Boas não foi além de um empate sem golos na receção ao Angers, em jogo da 21.ª jornada da Liga francesa.

O conjunto orientado pelo técnico português, atual segundo classificado da Liga francesa, era amplamente favorito, mas não tirou mais do que um ponto no Vélodrome, numa partida com poucas ocasiões flagrantes de golo de parte a parte.

Do lado do Angers, que ocupa uma posição tranquila na tabela, esteve em campo o Mathias Pereira Lage, extremo luso-francês que foi lançado para os derradeiros dez minutos.

Apesar do deslize, o Marselha vai manter o segundo lugar na Liga francesa: soma agora 42 pontos, mais cinco do que o Rennes, que empatou na véspera na visita a casa do Nice.