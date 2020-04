Bruno Fernandes integrou-se muito bem no Manchester United e prova disso são os três golos e as três assistências que leva nos primeiros nove jogos com a camisola dos red devils.

Mas também fora de campo o internacional português parece estar totalmente integrado e esta quinta-feira foi alvo de uma brincadeira por parte de Juan Mata, colega de equipa espanhol.

O avançado Ighalo publicou uma foto na terça-feira em que ele e Mata estão com as mãos na cabeça, quase em desespero. Mata, esta tarde, partilhou a publicação com uma provocação para Bruno. «Quando vês o Bruno Fernandes a chegar ao treino no seu fato de treino cor-de-rosa», escreveu.

Ora veja: