Nemanja Matic, antigo jogador do Benfica, atualmente na Roma, falou na ambição de vir a ser treinador de um clube da Premier League, numa entrevista à Sky Sports na qual fala do Chelsea, do Manchester United, da Roma e, sobretudo, de José Mourinho.

O internacional sérvio começa por falar na sua primeira época em Itália, ao serviço da Roma. «Estou mesmo a gostar de estar aqui. Gosto do clube, gosto das condições que temos para trabalhar, portanto, estou muito feliz. Estamos a jogar bom futebol. Estamos a lutar para ficar entre os quatro primeiros do campeonato e estamos também nas meias-finais da Liga Europa, estou ansioso pelo final da época, a ver o que acontece», começou por referir.

Na Roma, Matic voltou a reencontrar Mourinho, com quem já tinha trabalhado no Chelsea e no Manchester United. «É um treinador fantástico que já ganhou muitos troféus. Ele quer sempre ganhar mais e eu tenho de dizer que sinto-me orgulhoso de jogar para ele. Às vezes não é fácil, ele nunca está contente, quer sempre ganhar mais e exige que melhores todos os dias, mas eu gosto disso», atirou.

Da Premier League para a Série A italiana, Matic não encontra grandes diferenças na forma de trabalhar de Mourinho. «Tem mais experiência, mas o José nunca muda. Depende sempre da conjuntura e dos jogadores que tem no plantel, mas ele sabe muito bem o que tem de fazer. Quando já o conheces bem, sabes que ele é engraçado, todos os jogadores que já trabalharam com ele dirão o mesmo», acrescentou.

Mourinho, que já chegou aos 100 jogos pela Roma, conquistou a Liga Conferência na época passada e, agora, está na luta pelo troféu da Liga Europa. «Penso que será algo incrível e vamos dar o nosso melhor para conseguir isso porque temos os melhores adeptos em Itália e eles merecem isso», comentou o antigo jogador do Benfica.

Antes da Roma, como já dissemos, Matic jogou no Chelsea e no Manchester United. «Estou muito orgulhoso por ter representado dois dos maiores clubes de Inglaterra. Foi como viver um sonho jogar na Premier League pelo Chelsea e Manchester United, foi um grande feito para mim. Vou sempre recordar esses clubes de uma forma positiva, têm um lugar especial no meu coração», referiu ainda, acrescentando que está convencido que a equipa de Old Trafford vai lutar pelo título na próxima temporada.

Matic, com 34 anos, também abordou o seu futuro, com uma convicção forte. «Já decidi que um dia vou ser treinador. Estou a tirar o curso, mas nesta altura ainda estou muito focado em jogar futebol. Sinto-me bem, estou fresco e acho que ainda posso fazer mais um par de temporadas. Mas tenho a certeza que vou ser treinador na Premier League», destacou ainda.