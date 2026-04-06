Lothar Matthäus, uma das maiores figuras do futebol alemão, defende que Fábio Silva deve ter mais minutos no Borussia Dortmund em detrimento de Serhou Guirassy, ponta-de-lança titular nas últimas duas temporadas.

Aos microfones da Sky, onde é comentador residente, o ex-jogador do Bayern Munique criticou o momento de forma do avançado da Guiné-Conacri.

«Este já não é o verdadeiro Guirassy. Tornou-se um jogador diferente. Já não ri, não há tensão física, já não há diversão. Já não o demonstra [ser titular]. Claro que marca um golo de vez em quando. Mas isso não é suficiente para um jogador do seu calibre», analisou.

E sugeriu um substituto: «[Fábio] Silva é o sucessor ideal. O Dortmund está a planear uma nova equipa para o futuro, um rejuvenescimento. Talvez ainda consigam arranjar um ou dois euros pelo Guirassy», ironizou o alemão.

No último jogo do Borussia, o jogador português fez uma assistência para o golo decisivo de Julian Brandt contra o Estugarda, que fixou o resultado em 2-0. Fábio Silva soma dois golos e sete assistências esta época.