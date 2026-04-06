Matthäus: «Fábio Silva é o sucessor ideal para Serhou Guirassy»
Avançado português assistiu para golo no último duelo do Borussia Dortmund
Avançado português assistiu para golo no último duelo do Borussia Dortmund
Lothar Matthäus, uma das maiores figuras do futebol alemão, defende que Fábio Silva deve ter mais minutos no Borussia Dortmund em detrimento de Serhou Guirassy, ponta-de-lança titular nas últimas duas temporadas.
Aos microfones da Sky, onde é comentador residente, o ex-jogador do Bayern Munique criticou o momento de forma do avançado da Guiné-Conacri.
«Este já não é o verdadeiro Guirassy. Tornou-se um jogador diferente. Já não ri, não há tensão física, já não há diversão. Já não o demonstra [ser titular]. Claro que marca um golo de vez em quando. Mas isso não é suficiente para um jogador do seu calibre», analisou.
E sugeriu um substituto: «[Fábio] Silva é o sucessor ideal. O Dortmund está a planear uma nova equipa para o futuro, um rejuvenescimento. Talvez ainda consigam arranjar um ou dois euros pelo Guirassy», ironizou o alemão.
No último jogo do Borussia, o jogador português fez uma assistência para o golo decisivo de Julian Brandt contra o Estugarda, que fixou o resultado em 2-0. Fábio Silva soma dois golos e sete assistências esta época.