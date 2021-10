Luís Maximiano não olha para trás. Quer continuar a encantar os adeptos do Granada, dar seguimento às boas exibições do início de época, mas não esquece que a saída do Sporting foi emocionalmente difícil.

«Era muito acarinhado em Portugal, no clube em que estava. Senti isso ao sair. Senti que as pessoas ficaram tristes, e eu também fiquei triste. Mas há que seguir, procurar coisas novas, novos capítulos. Estou contente aqui no Granada e sei que as pessoas também estão contentes comigo», referiu Max, em entrevista divulgada pelo emblema espanhol.

Foram nove anos no Sporting, mas o jovem guarda-redes está agora a brilhar na Liga espanhola.

«Sinto-me muito bem, tanto no clube como na cidade. Qualquer mudança requer um processo de adaptação, mas estou muito contente, e as pessoas também estão contentes com o meu trabalho. Quero continuar a evoluir e dar muitas alegrias», reforçou.

Desafiado a definir-se como guarda-redes, Max respondeu que não gosta de o fazer, mas lá disse que tenta ser «o mais completo possível». «Mesmo que seja bom em algo, há sempre margem para melhorar, e esse é o meu objetivo. Não há guarda-redes perfeitos, como não há pessoas perfeitas, mas é preciso crescer. No Granada tentamos trabalhar todos os aspetos, sobretudo o físico, e em casa gosto de fortalecer a mentalidade. É algo importante no futebol», revelou o antigo leão, que lamentou também a lesão sofrida pelo compatriota Domingos Duarte.