Luís Maximiano foi apresentado esta quarta-feira como o substituto de Rui Silva no Granada, mas o guarda-redes formado no Sporting anunciou desde logo que está determinado em escrever a sua «própria história» e em aproveitar a oportunidade, depois de ter estado à sombra de Adán no clube de Alvalade.

«Estou muito contente por estar aqui, falaram-me muito bem do clube, que está a crescer e encaixa com as minhas ambições, quero continuar a crescer aqui e poder ajudar o clube», começou por destacar o jovem guarda-redes de 22 anos.

Max foi contratado para ocupar a vaga do compatriota Rui Silva que rumou ao Betis por 12 milhões de euros. As comparações entre os dois portugueses tornaram-se inevitáveis.

«A comparação é normal, acontece sempre, temos de estar preparados enquanto jogadores e encarar isso com normalidade. Não tenho mais pressão devido às expectativas das pessoas, coloco a pressão sobre mim. Comecei a jogar no Sporting com vinte anos, não venho para aqui para substituir ninguém, quero fazer a minha própria história, que será diferente. Não falei com o Rui, nem o conheço pessoalmente», disse ainda.

Maximiano chegou à equipa principal do Sporting, mas para trás ficou um longo percurso de dez anos na formação. «Venho de um grande clube, estive lá dez anos, mas era o momento de virar a página e abraçar um novo desafio. A decisão foi difícil, mas gostei do projeto que propôs o Granada. Agora resta-me treinar e esperar que o treinador confie em mim», destacou ainda.