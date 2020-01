João Félix ultrapassou Bernardo Silva e será, nesta altura, o futebolista português mais valioso do mercado, segundo o estudo publicado pelo Observatório para o futebol (CIES) que continua a ter o internacional francês Kylian Mbappé como o líder.

O antigo jogador do Benfica, contratado pelo Atlético Madrid por 126 milhões de euros, ultrapassou Neymar e subiu ao 18.º lugar, com uma cotação de 100,6 milhões de euros. Em sentido contrário, Bernardo Silva caiu do 16.º lugar para o 22.º, descendo de uma cotação de 132,2 milhões de euros para apenas 99,6.

No ranking, que avalia apenas os jogadores dos cinco principais campeonatos (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França), também continua Cristiano Ronaldo que, aos 34 anos, tem o valor de mercado em queda, com 80,3 ME (49.º), bem abaixo dos 127,2 ME de 2019.

Na lista, que contabiliza 166 jogadores, até um valor de 50 milhões de euros, entram ainda Diogo Jota (62 ME) e Rúben Neves (59,2 ME), ambos do Wolverhampton, e ainda Gonçalo Guedes (58,6 ME), do Valência.

No topo da lista continua o francês Kylian Mbappé que, comparativamente aos dados do início de 2019, valorizou-se de 218,5 para 265,2 milhões de euros de valor de mercado, e é seguido agora por Raheem Sterling (223,7ME) e Mohammed Salah (175,1ME).

Em relação a 2019, o CIES, que na análise tem em conta o desempenho nos clubes e na seleção, os resultados, a idade, a posição ou a Liga em que competem, entre outros critérios, deixou de ter Harry Kane (5.º, 150,5) e Neymar (19.º, 100,4) nos três primeiros lugares.

Em cada uma das cinco ligas existem pelo menos dois jogadores cotados acima dos 100 ME, com Inglaterra a contabilizar onze dos vinte que constam na tabela, enquanto em Espanha estão três, Lionel Messi (125,5 ME), Griezmann (123,6 ME) e Félix (100,6 ME).