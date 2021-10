Lionel Messi saiu ao intervalo, mas houve um pé esquerdo argentino a brilhar na reviravolta do Paris Saint-Germain sobre o Lille (2-1).

Com José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches de início, o Lille foi melhor na primeira parte. O campeão francês adiantou-se mesmo no marcador ao minuto 31: Burak Yilmaz trabalhou bem no lado esquerdo da área e Jonathan David desviou para a baliza, em posição frontal.

Danilo foi titular no PSG, mas a equipa da capital só embalou para a reviravolta quando já tinha Nuno Mendes em campo (entrou ao minuto 65). E sem Messi, que ficou no balneário ao intervalo.

Di María assumiu o protagonismo. Primeiro ao fazer a assistência para o empate de Marquinhos, ao minuto 74, e depois ao apontar o golo da vitória, servido por Neymar (88m).

O PSG soma e segue na liderança da Ligue 1, agora com 31 pontos, mais 16 do que o Lille, campeão em título mas atualmente a meio da tabela, ainda que tenha um jogo a menos.

