O Toluca, equipa mexicana treinada por Renato Paiva, goleou o Club León por 4-1, em jogo da 5.ª jornada do campeonato clausura.

No reencontro com a equipa que treinou em 2022, Paiva começou a construir a segunda vitória na prova logo aos 17 minutos, quando Juan Domínguez inaugurou o marcador.

Pouco depois, Federico Pereira fez o 2-0 na recarga a um remate dele próprio e Maximiliano Araújo ampliou a vantagem pouco depois da meia-hora.

O Club León reduziu aos 48m por Nicolás López, mas Alexis Vega fez o 4-1 já nos minutos finais.

O Toluca está no 7.º lugar do clausura com 8 pontos: tem duas vitórias, dois empates, uma derrota e o melhor ataque da competição que é liderada ex-aequo por Monterrey, América e Tigres, todos com 11 pontos.