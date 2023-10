O Hamas lançou, no passado sábado, um ataque sem precedentes contra Israel a partir da Faixa de Gaza, na maior escalada do conflito israelo-palestiniano em décadas. O guarda-redes Miguel Silva, atualmente no Beitar Jerusalem, relatou o «horror» que viveu nos últimos dias e informou que já conseguiu regressar a Portugal.



«Já estou em Portugal, mas o meu coração está em Israel e com todo o povo israelita. Não há palavras para descrever o horror destes dias e rezo por todos. Todos aqueles que não condenarem estas ações estarão do lado errado da história», escreveu no Instagram.



Miguel Silva, de 28 anos, estreou-se como sénior no Vitória de Guimarães e passou por APOEL e Marítimo antes de se transferir para Israel, durante a época passada.