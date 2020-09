José Mourinho está a completar duas décadas de carreira como treinador principal, e antes de iniciar uma nova época, ao serviço do Tottenham, garante que não mudou, mas que evoluiu.

«Sou o mesmo no ADN, nos princípios. Sou o mesmo homem. Claro que existiu uma grande evolução no que diz respeito ao treino, na gestão dos jogadores, das equipas, de tudo o que está relacionado com o jogo. Mas sou o mesmo. A cor do cabelo mudou, e tenho algumas rugas, mas sou o mesmo, com os mesmos princípios e a mesma paixão. Nada mudou», garante o técnico português, em declarações à Sky Sports.

«Adoro tudo o que está relacionado com este trabalho. A única coisa de que não gosto é perder. Odeio perder», acrescentou Mourinho.

Questionado sobre a relevância da próxima época, o técnico preferiu centrar-se nos objetivos coletivos: «Estou numa fase da carreira em que não me preocupo em mostrar algo ou provar algo a alguém. Por isso diria que é uma época muito importante para o Tottenham, e eu quero ser importante nesse sentido, para ajudar a alcançar coisas importantes», concluiu.