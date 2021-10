No lançamento do jogo com o Milan, deste domingo, José Mourinho queixou-se do negativismo associado à Roma.

«Agora percebo porque todos dizem que a Roma é um lugar difícil. Só as coisas negativas são destacadas. Mas tudo bem, assim é mais divertido», referiu o técnico português, em conferência de imprensa.

Mourinho deixou ainda elogios ao treinador do Milan, Stefano Pioli, assim como à estrutura do adversário deste domingo.

«Quando estive em Itália o Pioli não estava na Serie A. Terei o prazer de conhecê-lo, de cumprimentá-lo. Em alguns aspetos o trabalho dele pode ser parecido com o que faço aqui. Mas também podemos falar do trabalho da estrutura, por trás. É essa a ideia que fica, de fora, embora o treinador tenha muito mérito. A estrutura é boa, estável, e destaco um nome: Paolo Maldini», referiu.