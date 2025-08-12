Após uma reviravolta épica em casa, o Fenerbahçe de José Mourinho bateu o Feyenoord com um resultado agregado de 6-4. Nesta segunda mão, os turcos venceram por 5-2, mesmo após terem entrado a perder no jogo.

Após o jogo, José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, pôs em perspetiva os próximos dois duelos com o Benfica, no play-off de acesso à fase de liga da Champions.

«Quando digo que não somos uma equipa de Liga dos Campeões, não quero dizer que não podemos jogar na Liga dos Campeões, mas sim que não podemos ganhá-la. Ninguém me pode censurar por dizer que, se o Fenerbahçe chegar à fase de grupos, vencer a competição é uma missão impossível. Na Liga Europa, a conquista é possível. No ano passado, perdemos nos penáltis, estivemos perto, quase chegámos aos quartos de final», começou por avaliar.

Depois, falou em concreto do Benfica e dos gastos que os encarnados fizeram para preparar esta temporada.

«Podemos jogar na Liga dos Campeões e há equipas que podemos vencer. Mas o nosso próximo adversário é um clube gigante, com a segunda mão em Lisboa, um clube que investiu uma quantia incrível para se reforçar. Vai ser um desafio enorme. Vamos desfrutar do primeiro jogo em casa e ver o que conseguimos fazer», completou Mourinho.

Ao mesmo tempo, Mourinho diz que as águias «preferiam o Feyenoord». «Sabem que somos fortes, não vai ser fácil para eles.»

Recorde-se que as duas equipas defrontaram-se na Eusébio Cup, com uma vitória por 3-2 do Benfica. O play-off joga-se a duas mãos, nos dias 20 e 27 de agosto.