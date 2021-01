Mais uma final para José Mourinho. O Tottenham apurou-se para a decisão da Taça da Liga, ao bater o Brentford por 3-0, em casa.

Frente ao quarto classificado do Championship, segundo escalão inglês, a equipa do técnico português conseguiu colocar-se em vantagem logo ao minuto 12: um belo cruzamento de Reguilón encontrou Sissoko na área, para um desvio certeiro de cabeça.

O Brentford tentou reagir, mas sem incomodar propriamente Lloris, e a melhor ocasião até ao intervalo até foi para o Tottenham, com um desvio de cabeça de Lucas Moura defendido por David Raya.

A etapa complementar começou logo com oportunidades em ambas as balizas, e ao minuto 63 o Brentford festejou mesmo, mas o golo foi anulado após recurso ao VAR. Toney, que estava ajoelhado no chão quando o colega fez a assistência de cabeça, foi apanhado com o joelho fora de jogo.

Ivan Toney deemed to be fractionally offside to stop Brentford drawing level

Seis minutos depois o Tottenham aumentou a vantagem, aproveitando uma transição rápida. A bola foi recuperada junto à linha lateral, chegou depois a Kane, que serviu Ndombèlé, e este lançou a velocidade de Son, que assinou o 2-0.

O Brentford acusou o golpe e não conseguiu reentrar na discussão do apuramento. Raya ainda negou um golo a Harry Kane, e a seis minutos do fim a equipa visitante ficou mesmo reduzida a dez elementos, com Josh Dasilva a ver cartão vermelho direto.

Carlos Vinícius ainda rendeu Son (Gedson ficou de fora), mas o resultado estava feito. O Tottenham está na final da Taça da Liga, onde vai defrontar um dos rivais de Manchester (United e City jogam nesta quarta-feira).

José Mourinho pode erguer a Taça da Liga pela quinta vez. Foi o último troféu que o Tottenham conquistou, de resto, em 2008.