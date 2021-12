José Mourinho comparou o salário dos jornalistas ao dos treinadores, para contestar uma pergunta após a derrota caseira da Roma com o Inter.

Após o jogo, o treinador português defendeu que, em condições normais, a sua equipa já seria menos forte do que o adversário, pelo que as várias "baixas" que teve só vieram acentuar essa diferença.

Ao ser questionado se a Roma não podia ter pressionado mais alto e ter procurado mais a iniciativa do jogo, Mourinho irritou-se: «É fácil fazer perguntas assim. O teu trabalho é mais fácil do que o nosso, e é por isso que nós ganhamos muito mais dinheiro do que vocês.»