José Mourinho concedeu uma longa entrevista à Gazzetta dello Sport, no dia em que se assinalam dez anos sobre a conquista da Liga dos Campeões ao serviço do Inter de Milão.

O técnico português recordou a saída do clube milanês logo após o triunfo na final de Madrid e confessou que tinha decidido deixar o Inter quando eliminou o Barcelona, na meia-final da competição.

«Eu queria ir para o Real Madrid. Já tinha esse desejo no ano anterior e disse ao presidente, Massimo Moratti, mas ele convenceu-me a continuar. E já tinha recusado uma vez quando estava no Chelsea. Não podes dizer três vezes ‘não’ ao Real Madrid. Tomei a decisão após a segunda mão da meia-final com o Barcelona porque sabia que íamos ganhar a Champions», garante.

Nesse sentido, o português assegura que o líder do Inter Milão não se opôs à saída.

«Nem era preciso falar, bastava ver como nos abraçámos [Mourinho e Moratti] no relvado em Madrid. Disse-me que, depois daquilo, tinha liberdade para ir. Que tinha o direito de fazer o que queria para ser feliz», declara Mourinho, que salvaguarda: «a verdade é que fui mais feliz em Milão do que em Madrid».

Na mesma entrevista, o português aproveitou para desfazer uma mentira repetida várias vezes, relacionada com a ida para o Real Madrid.

«Quem diz que um representante do Real Madrid foi ao nosso hotel antes da final está a dizer um disparate. É mentira. Eu ainda não tinha nada assinado com o Real», assevera.