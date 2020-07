A vitória no dérbi permitiu a ultrapassagem do Tottenham ao Arsenal, na luta pela qualificação para as provas da UEFA. José Mourinho assume que não morre de amores pela Liga Europa, mas lembra o registo na prova.

«Passar para a frente do Arsenal? É o ponto de vista dos adeptos, mas tenho de ser mais ambicioso. Podia olhar de um ponto de vista egoísta, e dizer que, se a Liga tivesse começado quando cheguei, e apesar de todos os problemas, estaríamos em quarto ou quinto lugar. Não quero ser egoísta, nem pensar nessa perspetiva de ficar à frente do Arsenal. Adorava jogar a Liga Europa. Não é uma competição pela qual esteja apaixonado, que goste muito de jogar, mas quando não podemos jogar a Liga dos Campeões jogamos a Liga Europa. Eu só joguei duas vezes e ganhei ambas, pelo que não seria mau jogar uma terceira vez e ganhar novamente. Temos de lutar por esse apuramento», referiu o técnico português dos «Spurs».

Mourinho não poupou elogios à equipa pela vitória no dérbi deste domingo, destacando a diferença no tempo de preparação, já que o Tottenham tinha jogado na quinta-feira e o Arsenal na terça.

«Durante o jogo toda a gente esqueceu isso. Mérito dos jogadores, que foram realmente fantásticos. Deram-me aquilo que pedi taticamente, mas do ponto de vista emocional deram-me ainda mais. Foram fantásticos. Sentiram o jogo como adeptos, deixaram a pele. Falámos que não está a ser uma época muito boa para os adeptos, e que por isso era importante esta vitória, até para lutarmos até ao fim por um lugar na Liga Europa. Sem esta vitória ficaria muito difícil. Agradeço a atitude o compromissos dos jogadores», acrescentou.

Mourinho aproveitou ainda uma pergunta sobre a abordagem tática ao jogo para falar do documentário que está a ser produzido sobre a temporada do Tottenham, e relativamente ao qual o técnico já assumiu algum incómodo, comparando a situação a um "Big Brother".

«Quando é que me paga pela aula? [pergunta ao jornalista] A malta da Amazon é que é sortuda, sabe tudo», respondeu.