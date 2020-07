José Mourinho e Jurgen Klopp mostraram-se críticas à decisão do Tribunal Arbitral do Desporto que viabilizou a participação do Manchester City na próxima edição da Liga dos Campeões.

O português classificou a decisão como vergonhosa. «Se o City não é culpado, ser punido em alguns milhões é uma vergonha. Se não és culpado, não és punido. Por outro lado, se fores culpado, tens de ser banido. Em todo o caso, é um desastre» afirmou o técnico em antevisão ao encontro do Tottenham com o Newcastle.

«Estou dizer que se não és culpado não pagas. Nem uma libra», acrescentou.

Por sua vez, Klopp mostrou-se satisfeito por motivos estritamente pessoais, mas considera que «não foi um bom dia para o futebol».

«Estou contente que o City possa jogar na Liga dos Campeões, porque com 12 jogos a menos acho que poucos poderiam fazer-lhes frente na Premier League, mas não acho que tenha sido um dia bom para o futebol, para ser honesto», começou por dizer, justificando as suas palavras.



«O Fair Play Financeiro é uma boa ideia. Serve para proteger as equipas, para proteger a competição. Se começares a fazê-lo ao ponto de ninguém mais querer saber, as pessoas e os países mais ricos podem fazer o que quiserem e isso tornaria a competição muito difícil» concluiu o germânico.