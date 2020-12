Em entrevista à ESPN, Jorge Silas assume o interesse em trabalhar no futebol brasileiro e seguir os passos recentes de Jorge Jesus, Jesualdo Ferreira, Sá Pinto ou Abel.

«É uma das melhores e mais difíceis ligas do mundo! É muito competitiva, um desafio muito grande. Olhamos para o Brasileirão e temos muitas equipas grandes, algo que não há noutras ligas. A Premier League é muito forte, mas não tem tantos candidatos ao título», referiu o antigo treinador de Belenenses e Sporting.

Silas falou depois de José Mourinho e Jorge Jesus e traçou semelhanças entre dois técnicos que marcaram a carreira de jogador.

«A nível defensivo, o Jesus é um os melhores do mundo, ficámos com muitas coisas dele. Com ele, passei a ver o jogo de uma forma coletiva e recebi lições de referências defensivas que não tinha antes. Na parte de ataque, nós adaptamos outras coisas nas quais acreditávamos enquanto jogadores», começou por dizer a respeito do atual treinador do Benfica, antes de passar ao técnico português do Tottenham, com o qual trabalhou na União de Leiria.

«Já dava para ver que era diferente de tudo o que tinha visto. Relação humana com o jogador e a parte tática dele são muito fortes. Ele o Jesus são muito parecidos. Nunca tinha jogado na primeira divisão de Portugal e o Mourinho conhecia-me de Espanha porque era adjunto no Barcelona», recordou.

Silas falou ainda da recente experiência no Sporting, para lembrar as dificuldades que encontrou logo à chegada.

«Era um ambiente muito complicado. A equipa estava em 9.º lugar na Liga, o que é muito mau para o Sporting. Estava em último na Taça da Liga e no grupo da Liga Europa. Conseguimos chegar aos quatro primeiros na Taça da Liga, vencemos cinco jogos e conseguimos o apuramento para as fases seguintes da Liga Europa e chegámos à quarta posição na Liga portiguesa. Fizemos uma recuperação muito boa. O problema é que por termos chegado no meio do campeonato não conseguimos recuperar tudo aquilo que queríamos. Se tivéssemos feito a pré-temporada teríamos conseguido chegar entre os dois primeiros», referiu.