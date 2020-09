José Mourinho não ficou nada satisfeito com a decisão do VAR, que custou o empate ao Tottenham nos minutos finais do encontro

Os spurs venciam o Newcastle por 1-0, num jogo em que somaram várias oportunidades de golo e, quando tudo fazia prever que amealhassem os três pontos, o árbitro da partida assinalou grande penalidade. O VAR alertou para uma mão de Eric Dier na grande área, numa decisão muito controversa. Mourinho nem sequer quis ver o lance e recolheu aos balneários.

«Este é o respeito que o Tottenham recebe. O Tottenham é um grande clube, mas a nossa história em termos de troféus não é tão grande quanto a de outros clubes. Agora percebo a diferença entre clubes com grande história e outros», disse o técnico português à Sky Sports no final do encontro.

Mourinho recusou-se a comentar a decisão do árbitro do encontro para evitar uma multa da federação.

«Se eu quiser doar algum dinheiro, quero doá-lo para instituições de caridade, não quero doar para a FA [Federação Inglesa], então prefiro não comentar», justificou.

Quanto ao resultado, o treinador português comentou que, «ao intervalo, Steven Bruce [treinador do Newcastle] estava super feliz com o 1-0, pois sabia que podia estar três ou quatro a zero».

Mourinho foi, também, muito claro quanto à sua vontade em continuar à frente do Tottenham, numa altura em que alguma imprensa inglesa dá conta da insatisfação do português.

«Treino com muita paixão, amo o clube e estar aqui, não me vejo sair para outro clube», assumiu.