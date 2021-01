Apesar do entendimento entre clubes com vista a um regresso de Gedson ao Benfica, tendo em conta a escassa utilização no Tottenham, José Mourinho não descarta a continuidade do médio em Londres.

Gedson não jogava pelos Spurs desde finais de setembro, mas no domingo foi utilizado no modesto reduto do Marine, em jogo da Taça de Inglaterra.

«Não sei, não sei [qual será o futuro do jogador]. Se ele continuar, fico feliz. De um ponto de vista egoísta, fico feliz se ele continuar, pois é um bom jogador, e quando precisamos dele sabemos que podemos contar com qualidade», referiu o técnico português.

«Claro que é uma pena que esteja fora da lista da Liga Europa. Já fizemos nove jogos na prova e imagino que seria um cenário muito mais feliz para ele. Na perspetiva egoísta gostaria que ele ficasse, mas não somos egoístas, pensamos nos jogadores. Neste caso também pensamos no clube que o cedeu, por isso temos de esperar», acrescentou Mourinho.