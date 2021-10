Mourinho: «O nosso onze inicial é inferior ao Bodo, a culpa é minha»

José Mourinho fez um mea-culpa pela goleada sofrida pela Roma em casa do Bodo/Glimt, assumindo que as muitas mudanças que fez na equipa inicial contribuíram para a derrota.

O técnico declarou que o plantel tem 12 ou 13 jogadores de um certo nível, mas que os restantes não estão no mesmo nível e disse mesmo que o onze inicial da Roma era inferior ao adversário.

«A culpa é minha. Fui eu que decidi jogar com esta equipa. Fi-lo com boa intenção, para dar oportunidade a gente que trabalha muito e não tem tido tantas oportunidades para jogar, e para dar descanso aos que jogam quase sempre. Perdemos com uma equipa que tinha mais qualidade do que nós: o nosso onze inicial era inferior ao do Bodo», declarou, citado pela imprensa italiana.

«Corri um risco grande porque há uma grande diferença entre os titulares e os outros. Eu sabia das limitações dos nossos jogadores, mas esperava uma resposta diferente», acrescentou.