Há uma nova polémica em Inglaterra e envolver José Mourinho e agora mete outro português ‘ao barulho’: Gedson Fernandes.

Tudo por culpa de Dele Alli, ou melhor, do facto de o internacional inglês estar cada vez mais afastado da equipa do Tottenham.

«Dele Alli ter ficado de fora do jogo com o Sheffield United com Gedson Fernandes no banco foi o último insulto. Alli pode ser muitas coisas, mas mau profissional não é uma delas», defende Stan Collymore.

O antigo avançado inglês, que se destacou em clubes como o o Liverpool, Aston Villa ou Leicester, diz mesmo que se tratou de «uma humilhação vergonhosa que é um ato ditatorial» de Mourinho.

«Podemos acreditar que ele é preguiçoso ou que está de saída do clube, mas pensar que um dos melhores jogadores do Tottenham na última geração merece a indignidade de ser ultrapassado por alguém que não fez absolutamente nada pelo clube, é de dar cabeçadas na parede», aponta Collymore.