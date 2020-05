José Mourinho só pediu dois jogadores em concreto ao Inter, e foram dois portugueses que conhecia bem, mas o emblema italiano não chegou a satisfazer essas pretensões.

A revelação parte de Marco Branca, antigo dirigente do emblema italiano, até a propósito da contratação de Wesley Sneijder em 2009.

«Sabia que ele era o organizador de jogo perfeito para completar a equipa. Finalizámos o acordo às três da manhã de 26 de agosto. Foi apresentado a 28 e jogou o dérbi no dia seguinte. Fez um jogo maravilhoso», começou por dizer Marco Branca, em entrevista ao Libero.

Questionado se Sneijder tinha sido um pedido de Mourinho, o antigo dirigente do Inter respondeu que o técnico português «nunca deu listas».

«Só nos pediu a contratação do Ricardo Carvalho e do Deco, com quem tinha conquistado a Taça UEFA e a Liga dos Campeões, com o FC Porto. A estrutura do clube avançou para o Lucio e o Sneijder, pois Mourinho não colocou qualquer exigência», acrescentou.

Branca recordou ainda a tentativa de contratar Lionel Messi ao Barcelona, por essa altura, e que já tinha sido assumida anteriormente pelo então presidente, Massimo Moratti.

«É verdade. Avançámos discretamente, mas o Leo não queria sair, era grato a um clube que o contratou em miúdo e que acreditou muito nele, até para ultrapassar os problemas de saúde que teve», recordou.

Membro da estrutura do Inter durante mais de uma década, Marco Branca recordou ainda a contratação de Samuel Eto'o, por troca com Zlatan Ibrahimovic, que seguiu para o Barcelona.

«Para jogadores no Inter tens de estar 100 por cento feliz, e o Zlatan disse-nos que já não tinha a tranquilidade necessária. É um rapaz com grande carácter, espirituoso, muito correto, e por isso ouvimos o lado dele e procurámos a melhor solução para ambas as partes. O Barcelona era muito aliciante para ele, e o negócio concretizou-se muito rápido, até porque estávamos a seguir o Eto'o há muito tempo. Há dois anos que estávamos a construir uma relação com o empresário dele. Foi graças ao Mourinho que convenci Eto'o. Acabámos por vender o Ibra pelo Eto'o e 50 milhões. É pena que o Zlatan tenha entrado em conflito com Guardiola no Barcelona. Lamento isso», afirmou.