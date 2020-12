José Mourinho entende que Hans-Dieter Flick teria sido o justo vencedor do prémio «The Best» para melhor treinador, atribuído a Jürgen Klopp (com empate no número de votos)

«Penso que a única possibilidade de Flick vencer é o Bayern arranjar mais dois ou três troféus para ganhar. Se conquistar sete títulos na mesma época talvez arrecade o prémio. Penso que só ganhou a Liga dos Campeões, a Bundesliga, a Taça da Alemanha, a Supertaça da Alemanha e a Supertaça Europeia. Pobre Flick, talvez precise de sete títulos para ganhar», referiu o técnico português do Tottenham, em conferência de imprensa.