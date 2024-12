Pep Guardiola referiu recentemente José Mourinho, dizendo que, apesar das semelhanças entre os dois, conquistou seis títulos de campeão em Inglaterra contra apenas três títulos do português. O treinador do Fenerbahçe aproveitou agora a conferência de imprensa de antevisão do próximo jogo da Superliga turca para, quando falava de arbitragem, responder ao treinador catalão de forma contundente.

«Quando os outros provocam os adeptos contra o árbitro, não acontece nada, vocês sabem disso. Não quero perder a minha natureza, vivo no vosso país, tenho de respeitar, aprender e adaptar-me. Faço isso, mas não quero perder a minha natureza, quero apenas adaptar-me às coisas em que participo. Quero ganhar, mas quero ganhar de forma limpa e justa. Se não conseguir ganhar de forma limpa, prefiro perder. Ontem, Guardiola disse-me algo deste género. Ele ganhou seis troféus e eu ganhei três, mas ganhei de uma forma justa e limpa. Se perdi, tenho de dar os parabéns ao meu adversário por ter sido melhor do que eu. Não quero ganhar com 150 processos em cima», atirou.

Recordamos que o Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola, foi seis vezes campeão, mas o clube enfrenta mais de uma centena de processos na justiça britânica, na sua maioria, relacionados com incumprimentos financeiros.